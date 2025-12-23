Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Amazon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Amazon-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Amazon-Aktie an diesem Tag bei 33,19 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Amazon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,013 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2025 auf 228,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 688,35 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 588,35 Prozent angezogen.

Am Markt war Amazon jüngst 2,43 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at