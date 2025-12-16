Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|Ausblick
|
16.12.2025 15:33:38
Pfizer-Aktie fällt: Weniger Gewinn voraus - Covid-Umsatz im Rückwärtsgang
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 2,80 und 3,00 Dollar liegen, wie der Konzern am Dienstag in New York mitteilte. Für 2025 rechnet das Management weiter mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 3,00 und 3,15 US-Dollar. Der Kurs der Pfizer-Aktie zeigt sich im NYSE-Handel zeitweise 0,32 Prozent im Minus bei 26,35 US-Dollar.
Beim Umsatz peilt das Management für das kommende Jahr 59,5 bis 62,5 Milliarden US-Dollar (rund 50,7 bis 53,2 Milliarden Euro) an. Analysten hatten hier laut Bloomberg zuletzt im Schnitt 61,6 Milliarden Dollar auf dem Zettel. Der Umsatz mit Medikamenten gegen Covid-19 dürfte laut Mitteilung um etwa 1,5 Milliarden Dollar niedriger ausfallen, als für 2025 erwartet wird. Weitere 1,5 Milliarden Dollar dürften wegfallen, weil für einige Produkte der Patentschutz ausläuft.
Den Umsatzausblick für das laufende Jahr konkretisierte das Management auf rund 62 Milliarden Dollar. Bisher hatte es 61 bis 64 Milliarden Dollar anvisiert. Das neue Ziel liegt im Rahmen der Markterwartungen.
/err/stw/stk
NEW YORK (dpa-AFX)
Bildquelle: Molly Woodward / Shutterstock.com
|14:55
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
