NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 US-Dollar belassen. Die 12-Monats-Überlebensrate von Patienten mit einem bestimmten nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom, die mit Gotistobart von Biontech behandelt wurden, erscheine besser als mit aktueller Standardtherapie, schrieb Akash Tewari am Mittwoch mit Blick auf veröffentlichte Studiendaten./rob/mis/tih



