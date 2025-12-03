BioNTech Aktie

82,75EUR 0,15EUR 0,18%
BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

03.12.2025 20:45:02

BioNTech (ADRs) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 US-Dollar belassen. Die 12-Monats-Überlebensrate von Patienten mit einem bestimmten nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom, die mit Gotistobart von Biontech behandelt wurden, erscheine besser als mit aktueller Standardtherapie, schrieb Akash Tewari am Mittwoch mit Blick auf veröffentlichte Studiendaten./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 151,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 96,55 		Abst. Kursziel*:
56,40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 96,73 		Abst. Kursziel aktuell:
56,10%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

