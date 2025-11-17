BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
BioNTech (ADRs) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Harry Gillis verglich am Freitagabend die Situation bei Biontech mit jener bei Moderna, und untermauerte seine Präferenz für den Mainzer Antikörperspezialisten. Bei Biontech seien die regulatorischen Risiken deutlich geringer und es seien herausragende Fortschritte in der Onkologie-Produktpipeline erzielt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Jefferies & Company Inc.