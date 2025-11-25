BioNTech Aktie

25.11.2025 12:29:50

BioNTech (ADRs) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech nach Studiendaten zum Antikörper Pumitamig auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Globale Daten zu dem Antikörper stützten die bisher für China vermeldeten Ergebnisse, schrieb Harry Gillis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er ist der Ansicht, dass Biontech überzeugende Investmentargumente biete, da die Aktie Zugang zu einigen der vielversprechendsten neuen Therapieformen in der Onkologie-Pipeline ermögliche./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 10:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
$ 150,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 96,54 		Abst. Kursziel*:
55,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 96,54 		Abst. Kursziel aktuell:
55,38%
Analyst Name::
Harry Gillis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

