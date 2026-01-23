BioNTech Aktie

102,80EUR 2,10EUR 2,09%
BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 11:59:45

BioNTech (ADRs) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team um Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten US-Politikentscheidungen, anhaltende Wachstumseinbußen des chinesischen Marktes und die allgemeine Konjunkturschwäche die Kurse belastet. Diese Probleme dürften im laufenden Jahr fortbestehen. In einigen Bereichen, insbesondere im Life-Sciences-Sektor, seien aber erste Anzeichen einer Erholung zu sehen. Zudem befänden sich die Bewertungen vieler Sektorunternehmen auf mehrjährigen Tiefständen, was mittelfristig deutliche Aufwärtschancen eröffne./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
$ 155,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 118,47 		Abst. Kursziel*:
30,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 118,47 		Abst. Kursziel aktuell:
30,83%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu BioNTech (ADRs)

mehr Analysen
11:59 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BioNTech (ADRs) 102,90 2,18% BioNTech (ADRs)

Aktuelle Aktienanalysen

12:05 KION GROUP Buy Warburg Research
12:04 BASF Buy Warburg Research
12:03 Deutsche Börse Hold Warburg Research
12:02 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
12:02 Ericsson Underperform Bernstein Research
12:01 Netflix Outperform Bernstein Research
12:00 BASF Outperform Bernstein Research
11:59 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:59 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:59 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:59 BASF Halten DZ BANK
11:58 Siemens Healthineers Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:58 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:57 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:57 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:56 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:56 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:56 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:54 Intel Market-Perform Bernstein Research
11:52 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
11:44 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
11:42 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11:42 UBS Outperform RBC Capital Markets
11:41 AUTO1 Buy UBS AG
11:41 Ericsson Sell UBS AG
11:30 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
11:27 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
11:25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
11:25 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
11:09 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:09 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:07 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:07 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:06 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:06 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:47 Wacker Neuson Hold Warburg Research
10:45 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
10:27 Schoeller-Bleckmann buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:52 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:50 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:50 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:47 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:47 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:39 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:31 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
09:30 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
09:30 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
09:25 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
09:24 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen