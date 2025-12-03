BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
03.12.2025 16:16:38
BioNTech Secures Majority Of CureVac Shares As Exchange Offer Advances
(RTTNews) - BioNTech SE (BNTX) on Wednesday announced that 184 million shares of CureVac, which is about 81.74 percent of the total shares, were successfully submitted by the December 3 deadline.
This meets the minimum requirement for their exchange offer. Now, BioNTech will provide ADSs or cash for any fractional ADSs to the shareholders who participated, and they've also opened up another offering period until December 18.
Once that period wraps up, they'll go ahead with a post-offer reorganization.
BNTX is currently trading at $97.01, up $0.90 or 0.94 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)mehr Nachrichten
Analysen zu BioNTech (ADRs)mehr Analysen
|03.12.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|83,95
|1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.