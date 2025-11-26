BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
26.11.2025 13:30:28
BioNTech Shares Progress on Exchange Offer for CureVac Shares and Highlights December 3, 2025, at 9:00 a.m. Eastern Time Expiration
Exchange ratio of 0.05363 of a BioNTech American Depositary Share ("ADS") for each CureVac share
|25.11.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.

