Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|
12.11.2026 18:53:01
Blackbaud: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Blackbaud (NASDAQ:BLKB) announced that full-year adjusted earnings per share and free cash flow, the net cash generated after operational costs, will reach or exceed the high end of previous guidance. Long-term investors benefit when a software provider expands its operating margins while building domain-specific artificial intelligence features into established products.
Three key takeaways from the call highlight how management plans to capture future growth.
Management launched Lantern, an artificial intelligence language model tailored specifically for philanthropic organizations. This innovation helps drive sales for Raiser's Edge NXT, the company's core cloud platform for fundraising.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blackbaud Inc.
Analysen zu Blackbaud Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Blackbaud Inc.
|48,80
|1,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.