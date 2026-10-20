Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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20.10.2026 20:49:24
Bloom Energy Stock Slides: What's Going On?
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Nachrichten zu Bloom Energy
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20.10.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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19.10.26
|S&P 500-Wert Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bloom Energy von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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15.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
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14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
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12.10.26
|NYSE-Handel S&P 500 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.10.26
|Börsianer warten auf Impulse: S&P 500 zum Start des Montagshandels kaum bewegt (finanzen.at)
Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
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Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.