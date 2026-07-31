GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
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31.07.2026 14:05:00
Bloom Energy vs. the Grid: Why Data Centers Are Choosing Fuel Cells
Artificial intelligence is driving unprecedented electricity demand for data centers. According to Gartner, a global research and advisory company, data center electricity consumption is projected to reach 565 terawatt-hours (TWh) in 2026, a staggering 26% year-over-year increase.Power is becoming a huge hurdle for technology companies, and "time-to-power" has become the critical new bottleneck, as data center developers face agonizing multi-year waits for traditional utility grid upgrades and interconnection build-outs.To bypass these extensive delays, operators are increasingly turning to plug-and-play power solutions like Bloom Energy's (NYSE: BE) solid-oxide fuel cells. These on-site power generators can be rapidly deployed in less than two months, and more hyperscalers are turning to Bloom's solutions to address these challenges.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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