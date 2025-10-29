Boeing Aktie

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

29.10.2025 16:07:00

Boeing: Flugzeugbauer muss Auslieferung von Großraumjet 777X verschieben

Das neue Modell kommt noch später als gedacht: Weil der 777X erst 2027 ausgeliefert wird, muss der Flugzeughersteller herbe Verluste hinnehmen. Beim Krisenjet 737 Max gibt es hingegen gute Nachrichten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
