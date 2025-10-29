Boeing Aktie

193,58EUR 1,96EUR 1,02%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

29.10.2025 14:57:25

Boeing Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 287 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Harned verwies mit Blick auf die vorgelegten Quartalszahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung auf die Belastungen des Flugzeugbauers durch Verzögerungen beim Großraumjet 777X, den positiven Cashflow und dass es zu keinem Lagerabbau gekommen sei. Er konzentriere sich nun auf die avisierte Steigerung der Produktionsraten, so Harned./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 287,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 217,70 		Abst. Kursziel*:
31,83%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 215,08 		Abst. Kursziel aktuell:
33,44%
Analyst Name::
Douglas Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

