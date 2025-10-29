Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 287 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Harned verwies mit Blick auf die vorgelegten Quartalszahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung auf die Belastungen des Flugzeugbauers durch Verzögerungen beim Großraumjet 777X, den positiven Cashflow und dass es zu keinem Lagerabbau gekommen sei. Er konzentriere sich nun auf die avisierte Steigerung der Produktionsraten, so Harned./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
