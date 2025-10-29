Boeing Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft des Flugzeugbauers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 255,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 218,98
|
Abst. Kursziel*:
16,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 215,08
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,56%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse