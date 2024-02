Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 machte am Mittwochabend Gewinne.

Schlussendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,43 Prozent fester bei 4 709,46 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,130 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,071 Prozent leichter bei 4 685,94 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 689,28 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 681,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 712,89 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,230 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 480,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.11.2023, den Wert von 4 291,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 238,76 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 4,36 Prozent nach oben. Bei 4 746,46 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2,50 Prozent auf 174,86 EUR), UniCredit (+ 1,82 Prozent auf 29,93 EUR), Infineon (+ 1,32 Prozent auf 33,00 EUR), SAP SE (+ 1,30 Prozent auf 164,88 EUR) und BASF (+ 1,13 Prozent auf 45,57 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Stellantis (-0,89 Prozent auf 22,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,71 Prozent auf 117,78 EUR), Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 22,10 EUR), Allianz (-0,45 Prozent auf 244,60 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,22 Prozent auf 2,81 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 699 419 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 410,018 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 11,37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at