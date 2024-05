Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,44 Prozent stärker bei 4 943,35 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,247 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 921,02 Zählern und damit 0,009 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 921,48 Punkte).

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 920,93 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 969,12 Zähler.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, einen Wert von 5 014,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 690,87 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, bei 4 340,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,54 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 2,15 Prozent auf 3,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,01 Prozent auf 410,70 EUR), Infineon (+ 1,94 Prozent auf 32,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,43 Prozent auf 117,15 EUR) und Allianz (+ 1,32 Prozent auf 267,70 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,07 Prozent auf 38,18 EUR), Ferrari (-0,88 Prozent auf 396,40 EUR), Deutsche Börse (-0,62 Prozent auf 183,75 EUR), Stellantis (-0,41 Prozent auf 20,22 EUR) und adidas (-0,18 Prozent auf 224,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2 271 675 Aktien gehandelt. Mit 389,129 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,85 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,31 Prozent.

