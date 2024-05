Börse Europa: STOXX 50 im Minus

Der STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Minus.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,56 Prozent leichter bei 4 485,83 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,203 Prozent schwächer bei 4 502,12 Punkten in den Handel, nach 4 511,29 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 473,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 502,12 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,764 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 24.04.2024, bei 4 394,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 309,26 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 981,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,62 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,01 Prozent auf 39,01 EUR), Richemont (+ 0,60 Prozent auf 143,10 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,51) Prozent auf 457,40 EUR), RELX (+ 0,33 Prozent auf 35,02 GBP) und HSBC (+ 0,31 Prozent auf 6,94 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-10,71 Prozent auf 8,97 GBP), SAP SE (-1,32 Prozent auf 178,96 EUR), Novartis (-1,11 Prozent auf 91,74 CHF), AstraZeneca (-0,90 Prozent auf 122,92 GBP) und Zurich Insurance (-0,76 Prozent auf 468,10 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 167 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 545,940 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,55 zu Buche schlagen. Mit 9,86 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie an.

