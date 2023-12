Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Der LUS-DAX ging nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 16 755,00 Punkten aus dem Handel.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 16 971,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 711,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 15.11.2023, den Stand von 15 730,50 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 15.09.2023, bei 15 873,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 15.12.2022, bei 13 978,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 19,20 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 3,06 Prozent auf 22,90 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,52 Prozent auf 189,35 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 38,92 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,37 Prozent auf 64,37 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,25 Prozent auf 46,17 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Symrise (-7,62 Prozent auf 98,02 EUR), adidas (-2,47 Prozent auf 192,52 EUR), Fresenius SE (-1,71 Prozent auf 28,09 EUR), QIAGEN (-1,12 Prozent auf 39,00 EUR) und Commerzbank (-1,09 Prozent auf 10,44 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 22 042 162 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 171,361 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

