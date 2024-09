Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht nachmittags Zuschläge

Derzeit legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,02 Prozent fester bei 3 269,73 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 531,437 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,158 Prozent auf 3 264,00 Punkte an der Kurstafel, nach 3 269,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 252,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 279,85 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 3,81 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 210,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.06.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 444,87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 129,36 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,65 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 2,55 Prozent auf 241,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,59 Prozent auf 51,20 EUR), Nemetschek SE (+ 1,20 Prozent auf 88,55 EUR), Kontron (+ 0,88 Prozent auf 16,09 EUR) und SAP SE (+ 0,85 Prozent auf 193,06 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil ATOSS Software (-9,80 Prozent auf 119,60 EUR), PNE (-4,28 Prozent auf 11,18 EUR), SMA Solar (-4,11 Prozent auf 18,90 EUR), Nordex (-3,22 Prozent auf 14,12 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,45 Prozent auf 71,70 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 120 067 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 225,811 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

