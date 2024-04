Börse Frankfurt in Rot: Das macht der SDAX aktuell

Der SDAX verliert am Mittag an Boden.

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,35 Prozent leichter bei 14 237,19 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 118,239 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,693 Prozent leichter bei 14 331,73 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 431,80 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 14 216,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 332,00 Punkten lag.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,488 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 05.03.2024, einen Stand von 13 713,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 534,06 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.04.2023, den Wert von 12 920,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 3,01 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 441,67 Punkten. 13 230,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Befesa (+ 0,61 Prozent auf 36,48 EUR), Klöckner (+ 0,45 Prozent auf 6,77 EUR), Drägerwerk (+ 0,39 Prozent auf 51,70 EUR), KSB SE (+ 0,33 Prozent auf 614,00 EUR) und Schaeffler (+ 0,32 Prozent auf 6,34 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Kontron (-6,66 Prozent auf 19,21 EUR), AUTO1 (-4,47 Prozent auf 4,54 EUR), Nagarro SE (-4,03 Prozent auf 73,80 EUR), ADTRAN (-3,93 Prozent auf 5,13 USD) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,18 Prozent auf 20,68 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX ist die Kontron-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 293 505 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 16,650 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,46 erwartet. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

