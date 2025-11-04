Befesa Aktie
|27,14EUR
|-0,68EUR
|-2,44%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
04.11.2025 09:02:15
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 40,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Segment Stahlstaubrecyclingdienste habe Schwächen im Aluminiumbereich kompensiert, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee jüngster Quartalszahlen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:47 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:47 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
40,40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,04 €
|
Abst. Kursziel*:
49,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,86%
|
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
