Befesa Aktie

27,14EUR -0,68EUR -2,44%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

04.11.2025 09:02:15

Befesa Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 40,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Segment Stahlstaubrecyclingdienste habe Schwächen im Aluminiumbereich kompensiert, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee jüngster Quartalszahlen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:47 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:47 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
40,40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,04 € 		Abst. Kursziel*:
49,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,86%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

