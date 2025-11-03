Befesa Aktie

28,56EUR -0,24EUR -0,83%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.11.2025 07:19:33

Befesa Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Entscheidend positiver Faktor sei für ihn die hohe Auslastung des Recyclingspezialisten in den so wichtigen europäischen Standorten, schrieb Lasse Stueben am Freitag in der Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Die Aktien hält er für zu günstig./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,50 € 		Abst. Kursziel*:
19,30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Befesamehr Nachrichten