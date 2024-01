Börse Frankfurt in Rot: SDAX fällt am Nachmittag zurück

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:43 Uhr um 0,80 Prozent leichter bei 13 377,22 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 112,453 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,363 Prozent auf 13 435,60 Punkte an der Kurstafel, nach 13 484,49 Punkten am Vortag.

Bei 13 465,61 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 366,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 617,48 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 16.10.2023, einen Stand von 12 666,19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 257,12 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 3,21 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. 13 366,11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell MorphoSys (+ 10,35 Prozent auf 37,21 EUR), Kontron (+ 2,01 Prozent auf 22,30 EUR), IONOS (+ 2,01 Prozent auf 17,26 EUR), Klöckner (+ 1,51 Prozent auf 6,73 EUR) und Drägerwerk (+ 1,15 Prozent auf 52,90 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen AUTO1 (-4,47 Prozent auf 4,40 EUR), Varta (-3,98 Prozent auf 18,24 EUR), Befesa (-3,38 Prozent auf 31,98 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,34 Prozent auf 20,52 EUR) und SFC Energy (-3,17 Prozent auf 18,34 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der MorphoSys-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 513 098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,900 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,58 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent bei der Schaeffler-Aktie an.

Redaktion finanzen.at