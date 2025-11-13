Börse Frankfurt: TecDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge

Der TecDAX bewegt sich am Donnerstag im Minus.

Um 15:42 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,40 Prozent auf 3 561,81 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 561,390 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,291 Prozent stärker bei 3 586,36 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 575,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 560,98 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 603,72 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,81 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, stand der TecDAX noch bei 3 684,68 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2025, den Stand von 3 759,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, stand der TecDAX noch bei 3 332,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 3,64 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell PNE (+ 7,34 Prozent auf 10,82 EUR), Eckert Ziegler (+ 7,33 Prozent auf 16,69 EUR), CANCOM SE (+ 3,13 Prozent auf 24,75 EUR), IONOS (+ 3,09 Prozent auf 26,65 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,01 Prozent auf 5,54 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil AIXTRON SE (-5,54 Prozent auf 18,33 EUR), SMA Solar (-5,11 Prozent auf 28,96 EUR), Siemens Healthineers (-3,35 Prozent auf 43,32 EUR), Nordex (-3,07 Prozent auf 27,18 EUR) und JENOPTIK (-3,04 Prozent auf 20,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 701 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 247,131 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,44 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at