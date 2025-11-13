Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Zum Handelsschluss sprang der MDAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent auf 29 655,41 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 343,312 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,286 Prozent auf 29 658,12 Punkte an der Kurstafel, nach 29 573,63 Punkten am Vortag.

Bei 30 109,39 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 632,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,88 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 13.10.2025, mit 30 447,59 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2025, den Wert von 30 925,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 239,67 Punkte.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 15,31 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Bilfinger SE (+ 9,30 Prozent auf 99,30 EUR), RENK (+ 7,20 Prozent auf 67,33 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,69 Prozent auf 66,10 EUR), Talanx (+ 3,35 Prozent auf 114,00 EUR) und IONOS (+ 3,29 Prozent auf 26,70 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-8,58 Prozent auf 17,74 EUR), Nordex (-4,64 Prozent auf 26,74 EUR), AUTO1 (-3,89 Prozent auf 25,72 EUR), RATIONAL (-3,11 Prozent auf 639,50 EUR) und Delivery Hero (-2,49 Prozent auf 18,00 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3 303 545 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 42,270 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die TUI-Aktie präsentiert mit 5,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

