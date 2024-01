Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert zum Start des Freitagshandels

Um 09:12 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 13 668,02 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 113,477 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 13 704,40 Punkte an der Kurstafel, nach 13 711,51 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 704,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 13 668,02 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 2,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der SDAX auf 13 799,64 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, wies der SDAX 12 130,28 Punkte auf. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, bei 13 233,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 1,11 Prozent. Bei 14 067,87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell MorphoSys (+ 3,59 Prozent auf 37,22 EUR), STRATEC SE (+ 2,58 Prozent auf 41,75 EUR), ADTRAN (+ 2,17 Prozent auf 7,06 USD), Dermapharm (+ 2,04 Prozent auf 38,96 EUR) und DWS Group GmbH (+ 1,40 Prozent auf 37,62 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen SÜSS MicroTec SE (-4,83 Prozent auf 30,55 EUR), PVA TePla (-3,85 Prozent auf 21,48 EUR), Elmos Semiconductor (-2,27 Prozent auf 64,50 EUR), Hypoport SE (-2,24 Prozent auf 182,90 EUR) und Ceconomy St (-1,87 Prozent auf 2,42 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 57 461 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 11,330 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at