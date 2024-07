Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Um 15:56 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,62 Prozent auf 18 247,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Bei 18 320,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 095,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2024, lag der LUS-DAX noch bei 18 193,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.04.2024, den Wert von 18 075,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.07.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 240,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 8,98 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 1,35 Prozent auf 27,34 EUR), EON SE (+ 1,03 Prozent auf 12,81 EUR), Porsche (+ 0,87 Prozent auf 69,40 EUR), QIAGEN (+ 0,85 Prozent auf 39,01 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,75 Prozent auf 24,20 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Infineon (-4,96 Prozent auf 30,98 EUR), Rheinmetall (-4,48 Prozent auf 473,80 EUR), Siemens Energy (-3,50 Prozent auf 24,82 EUR), Sartorius vz (-2,46 Prozent auf 222,00 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-2,37 Prozent auf 127,54 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 098 910 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 229,497 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,60 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,39 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

