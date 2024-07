Börse Frankfurt: MDAX nachmittags mit Gewinnen

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,59 Prozent auf 25 545,00 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 247,794 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 25 395,27 Punkte an der Kurstafel, nach 25 395,27 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 395,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 608,18 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,44 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 04.06.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 779,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.04.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 267,71 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 04.07.2023, einen Wert von 27 822,07 Punkten auf.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,82 Prozent ein. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 942,65 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 13,03 Prozent auf 6,14 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 11,93 Prozent auf 128,50 EUR), Nordex (+ 5,10 Prozent auf 12,57 EUR), Gerresheimer (+ 5,00 Prozent auf 102,90 EUR) und KRONES (+ 4,19 Prozent auf 124,20 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen HUGO BOSS (-3,30 Prozent auf 40,75 EUR), TAG Immobilien (-2,40 Prozent auf 13,80 EUR), CTS Eventim (-1,48 Prozent auf 76,75 EUR), Delivery Hero (-1,33 Prozent auf 21,44 EUR) und PUMA SE (-1,24 Prozent auf 42,91 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 325 611 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 18,528 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,17 erwartet. Mit 16,65 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at