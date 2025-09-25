Gerresheimer Aktie
|36,48EUR
|0,16EUR
|0,44%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Bafin-Sonderprüfung sei zwar ein neuerlicher Vertrauensdämpfer, schrieb Alexander Galitsa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Letztlich sei das Ausmaß der möglicherweise notwendigen Umbuchungen in der Bilanz für den Verpackungsspezialisten allerdings sehr gering. Galitsa setzt zudem darauf, dass der Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts verborgene Werte zutage fördert./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Buy
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,92 €
|
Abst. Kursziel*:
76,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78,18%
|
Analyst Name::
Alexander Galitsa
|
KGV*:
-
