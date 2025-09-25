Gerresheimer Aktie

36,48EUR 0,16EUR 0,44%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

25.09.2025 09:13:00

Gerresheimer Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Bafin-Sonderprüfung sei zwar ein neuerlicher Vertrauensdämpfer, schrieb Alexander Galitsa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Letztlich sei das Ausmaß der möglicherweise notwendigen Umbuchungen in der Bilanz für den Verpackungsspezialisten allerdings sehr gering. Galitsa setzt zudem darauf, dass der Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts verborgene Werte zutage fördert./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Buy
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,92 € 		Abst. Kursziel*:
76,06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
78,18%
Analyst Name::
Alexander Galitsa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

