Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der MDAX fällt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent schwächer bei 26 072,19 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 246,053 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,084 Prozent auf 26 121,65 Punkte an der Kurstafel, nach 26 099,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 26 154,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 063,59 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,010 Prozent aufwärts. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 23.01.2024, bei 25 839,05 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 23.11.2023, einen Wert von 26 101,25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, lag der MDAX noch bei 28 706,49 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 2,85 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell LANXESS (+ 3,19 Prozent auf 25,59 EUR), Gerresheimer (+ 2,25 Prozent auf 104,40 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,08 Prozent auf 100,00 EUR), Evonik (+ 1,76 Prozent auf 17,61 EUR) und Knorr-Bremse (+ 1,69 Prozent auf 63,72 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil HENSOLDT (-5,21 Prozent auf 32,00 EUR), Lufthansa (-4,03 Prozent auf 7,20 EUR), KRONES (-3,35 Prozent auf 115,40 EUR), SMA Solar (-2,12 Prozent auf 48,00 EUR) und TeamViewer (-1,40 Prozent auf 14,05 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 452 341 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,056 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,07 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

