Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Donnerstagmittag

Der TecDAX verliert aktuell an Boden.

Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,16 Prozent auf 3 198,41 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 508,488 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,643 Prozent schwächer bei 3 215,25 Punkten in den Handel, nach 3 236,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 215,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 195,30 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 1,43 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 08.07.2024, wurde der TecDAX mit 3 379,67 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 350,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 121,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 3,80 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. 3 125,18 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 2,13 Prozent auf 24,43 EUR), CANCOM SE (-0,13 Prozent auf 30,02 EUR), freenet (-0,16 Prozent auf 24,52 EUR), PNE (-0,42 Prozent auf 14,34 EUR) und Bechtle (-0,91 Prozent auf 39,14 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SMA Solar (-8,11 Prozent auf 22,44 EUR), AIXTRON SE (-5,06 Prozent auf 18,37 EUR), SÜSS MicroTec SE (-4,88 Prozent auf 52,60 EUR), United Internet (-4,55 Prozent auf 16,57 EUR) und 1&1 (-4,50 Prozent auf 12,74 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 879 774 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,269 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 7,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,37 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

