Börse London: FTSE 100 nachmittags schwächer

Der FTSE 100 verliert aktuell an Boden.

Um 15:40 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,77 Prozent schwächer bei 8 190,62 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,570 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 254,18 Punkte an der Kurstafel, nach 8 254,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8 186,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 255,39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 1,53 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 29.04.2024, einen Stand von 8 147,03 Punkten auf. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 7 630,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 627,20 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,08 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 1,79 Prozent auf 6,25 GBP), United Utilities (+ 1,34 Prozent auf 9,95 GBP), JD Sports Fashion (+ 0,82 Prozent auf 1,29 GBP), Admiral Group (+ 0,71 Prozent auf 27,11 GBP) und Next (+ 0,70 Prozent auf 92,72 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Ocado Group (-6,88 Prozent auf 3,82 GBP), RS Group (-3,65 Prozent auf 7,26 GBP), National Grid (-3,24 Prozent auf 8,48 GBP), Entain (-2,31 Prozent auf 6,58 GBP) und Anglo American (-2,25 Prozent auf 25,01 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 47 299 814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 224,151 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,45 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 10,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at