Börse London in Grün: Das macht der FTSE 100 am Freitagmittag

Der FTSE 100 verzeichnet am Freitagmittag Kursgewinne.

Um 12:10 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,39 Prozent aufwärts auf 7 542,80 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,347 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 513,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 513,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 7 509,83 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 558,23 Zähler.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,179 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 08.11.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 401,72 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 478,19 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, bei 7 472,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 0,149 Prozent abwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 4,29 Prozent auf 6,41 GBP), J Sainsbury (+ 3,28 Prozent auf 3,00 GBP), Antofagasta (+ 2,79 Prozent auf 14,93 GBP), Burberry (+ 2,43 Prozent auf 15,17 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 2,19 Prozent auf 67,34 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Anglo American (-7,60 Prozent auf 20,56 GBP), The Berkeley Group (-2,41 Prozent auf 48,21 GBP), Imperial Brands (-1,48 Prozent auf 18,29 GBP), D S Smith (-1,18 Prozent auf 3,01 GBP) und Mondi (-1,01 Prozent auf 14,71 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 17 224 997 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 189,769 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

