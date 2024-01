Börse London in Grün: FTSE 100 steigt zum Start

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den FTSE 100 auch am Dienstagmorgen aufwärts.

Um 09:12 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,20 Prozent auf 7 647,93 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,387 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 632,74 Punkten, nach 7 632,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 7 662,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 632,74 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der FTSE 100 bei 7 733,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 327,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 784,87 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,953 Prozent nach unten. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 7 764,37 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit WPP 2012 (+ 6,71 Prozent auf 8,33 GBP), Ashtead (+ 2,19 Prozent auf 53,28 GBP), Vodafone Group (+ 1,34 Prozent auf 0,70 GBP), Pershing Square (+ 1,24 Prozent auf 37,68 GBP) und 3i (+ 1,19 Prozent auf 24,62 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Diageo (-3,68 Prozent auf 27,37 GBP), Barratt Developments (-2,04 Prozent auf 5,29 GBP), Fresnillo (-1,31 Prozent auf 5,41 GBP), Burberry (-0,74 Prozent auf 13,33 GBP) und The Berkeley Group (-0,70 Prozent auf 47,98 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 3 402 214 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 191,698 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,45 erwartet. Die Vodafone Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at