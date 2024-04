Börse London in Grün: FTSE 100 zeigt sich am Mittwochmittag fester

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,57 Prozent fester bei 8 090,52 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,532 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 044,81 Punkte an der Kurstafel, nach 8 044,81 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8 044,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 092,12 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 2,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 7 930,92 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.01.2024, einen Stand von 7 527,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 912,20 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 4,78 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 092,12 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Reckitt Benckiser (+ 4,80 Prozent auf 44,54 GBP), Rio Tinto (+ 3,33 Prozent auf 54,94 GBP), BAE Systems (+ 2,69 Prozent auf 13,76 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,22 Prozent auf 0,52 GBP) und Glencore (+ 2,18 Prozent auf 4,79 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Croda International (-3,27 Prozent auf 47,28 GBP), Ocado Group (-2,57 Prozent auf 3,68 GBP), Burberry (-2,28 Prozent auf 11,38 GBP), Entain (-2,23 Prozent auf 8,28 GBP) und JD Sports Fashion (-1,67 Prozent auf 1,21 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 79 050 717 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217,022 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Phoenix Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at