International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|International Consolidated Airlines-Anlage unter der Lupe
10.11.2025 10:03:57
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die International Consolidated Airlines-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das International Consolidated Airlines-Papier bei 1,54 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 649,140 International Consolidated Airlines-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 4,17 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 704,32 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 170,43 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines belief sich zuletzt auf 19,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
