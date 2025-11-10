International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
International Consolidated Airlines-Anlage unter der Lupe 10.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in International Consolidated Airlines-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die International Consolidated Airlines-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das International Consolidated Airlines-Papier bei 1,54 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 649,140 International Consolidated Airlines-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 4,17 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 704,32 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 170,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines belief sich zuletzt auf 19,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Nachrichten