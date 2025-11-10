FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in International Consolidated Airlines-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die International Consolidated Airlines-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das International Consolidated Airlines-Papier bei 1,54 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 649,140 International Consolidated Airlines-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 4,17 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 704,32 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 170,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines belief sich zuletzt auf 19,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at