Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich nachmittags leichter

Am Mittwoch steht der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,53 Prozent im Minus bei 8 262,63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,584 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 306,54 Punkte an der Kurstafel, nach 8 306,54 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8 323,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 253,18 Punkten lag.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,14 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 23.09.2024, einen Stand von 8 259,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 167,37 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 374,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,01 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell WPP 2012 (+ 3,75 Prozent auf 8,03 GBP), Reckitt Benckiser (+ 3,23 Prozent auf 49,17 GBP), Barratt Developments (+ 2,85 Prozent auf 4,87 GBP), D S Smith (+ 2,33 Prozent auf 4,74 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,20 Prozent auf 1,37 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Anglo American (-2,42 Prozent auf 23,22 GBP), Unilever (-2,27 Prozent auf 46,51 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,09 Prozent auf 85,32 GBP), 3i (-1,89 Prozent auf 33,19 GBP) und Glencore (-1,72 Prozent auf 4,01 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 96 291 370 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 221,278 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

