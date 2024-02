Börse London: mittags Pluszeichen im FTSE 100

Am Donnerstag springt der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,17 Prozent auf 7 675,34 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,394 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 662,51 Punkten in den Handel, nach 7 662,51 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 702,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 651,65 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,472 Prozent. Vor einem Monat, am 22.01.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 487,71 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.11.2023, den Stand von 7 469,51 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.02.2023, den Stand von 7 930,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 0,598 Prozent ein. Bei 7 764,37 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Rolls-Royce (+ 9,07 Prozent auf 3,59 GBP), Beazley (+ 8,51 Prozent auf 6,32 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 4,93 Prozent auf 20,96 GBP), Anglo American (+ 4,10 Prozent auf 17,88 GBP) und Intertek (+ 2,93 Prozent auf 46,09 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen WPP 2012 (-4,03 Prozent auf 7,49 GBP), Land Securities Group (-2,11 Prozent auf 6,32 GBP), Whitbread (-2,10 Prozent auf 35,00 GBP), AstraZeneca (-2,03 Prozent auf 98,97 GBP) und Tesco (-1,90 Prozent auf 2,80 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 63 893 770 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 187,366 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

