Börse New York: Dow Jones nachmittags mit Abgaben

Der Dow Jones notiert am Dienstag im negativen Bereich.

Um 20:01 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,52 Prozent schwächer bei 38 665,16 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,562 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,214 Prozent tiefer bei 38 784,90 Punkten, nach 38 868,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 38 795,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 38 446,24 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Stand von 39 512,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 769,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wurde der Dow Jones mit 33 876,78 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,52 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 40 077,40 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 6,03 Prozent auf 204,77 USD), Home Depot (+ 0,37 Prozent auf 333,80 USD), 3M (+ 0,31 Prozent auf 100,97 USD), Microsoft (+ 0,22 Prozent auf 428,80 USD) und Merck (-0,09 Prozent auf 131,37 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil American Express (-2,84 Prozent auf 225,83 USD), Boeing (-2,76 Prozent auf 184,87 USD), JPMorgan Chase (-2,54 Prozent auf 194,53 USD), Travelers (-1,77 Prozent auf 209,23 USD) und Goldman Sachs (-1,54 Prozent auf 446,57 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 092 542 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,924 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at