NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pegasystems von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pegasystems-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Pegasystems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,62 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 159,706 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 769,22 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Anteils am 10.12.2025 auf 61,17 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,31 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Pegasystems belief sich zuletzt auf 10,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at