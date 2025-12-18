NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pegasystems von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Pegasystems-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Pegasystems-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,77 USD. Bei einem Pegasystems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,262 Pegasystems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.12.2025 gerechnet (57,45 USD), wäre das Investment nun 417,21 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 317,21 Prozent erhöht.

Pegasystems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at