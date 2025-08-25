Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent schwächer bei 23 425,60 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,187 Prozent auf 23 454,28 Punkte an der Kurstafel, nach 23 498,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 23 546,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 382,19 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 25.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23 272,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 20 915,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 720,87 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,68 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 23 969,27 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Lucid (+ 2,46 Prozent auf 2,08 USD), AppLovin A (+ 2,04 Prozent auf 450,68 USD), Tesla (+ 1,94 Prozent auf 346,60 USD), Diamondback Energy (+ 1,39 Prozent auf 145,27 USD) und Lam Research (+ 1,20 Prozent auf 101,28 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Keurig Dr Pepper (-11,48 Prozent auf 31,10 USD), DexCom (-7,66 Prozent auf 75,96 USD), CSX (-5,12 Prozent auf 32,81 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,17 Prozent auf 343,20 USD) und Align Technology (-3,08 Prozent auf 144,96 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 098 793 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,707 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die JDcom-Aktie präsentiert mit 7,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

