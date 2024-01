Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht zum Start Abschläge

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0,24 Prozent auf 15 472,63 Punkte nach unten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,230 Prozent auf 15 474,85 Punkte an der Kurstafel, nach 15 510,50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 15 499,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 460,37 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,517 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 26.12.2023, einen Wert von 15 074,57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 12 595,61 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 26.01.2023, den Stand von 11 512,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4,79 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 15 629,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Donegal Group B (+ 11,03 Prozent auf 15,60 USD), Flushing Financial (+ 6,91 Prozent auf 17,95 USD), Repligen (+ 6,74 Prozent auf 198,02 USD), AmeriServ Financial (+ 5,94 Prozent auf 3,21 USD) und Glacier Bancorp (+ 5,27 Prozent auf 40,73 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Intel (-11,29 Prozent auf 43,96 USD), Evercel (-10,89 Prozent auf 0,90 USD), Ebix (-7,17 Prozent auf 2,07 USD), Heritage Commerce (-5,93 Prozent auf 9,04 USD) und KLA-Tencor (-5,08 Prozent auf 609,10 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 7 684 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,781 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 40,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

