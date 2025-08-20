Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels in Rot

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Um 16:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,23 Prozent tiefer bei 21 053,56 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,212 Prozent auf 21 269,67 Punkte an der Kurstafel, nach 21 314,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 21 269,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20 996,43 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20 895,66 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 20.05.2025, bei 19 142,71 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 20.08.2024, bei 17 816,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,19 Prozent nach oben. Bei 21 803,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 15,89 Prozent auf 2,48 USD), Amtech Systems (+ 2,78 Prozent auf 5,55 USD), Infosys (+ 2,41 Prozent auf 17,00 USD), Harvard Bioscience (+ 2,36 Prozent auf 0,50 USD) und Donegal Group B (+ 2,05 Prozent auf 14,90 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Intel (-6,64 Prozent auf 23,63 USD), American Superconductor (-4,44 Prozent auf 46,65 USD), Powell Industries (-4,36 Prozent auf 243,01 USD), Innodata (-3,35 Prozent auf 37,21 USD) und US Global Investors (-3,25 Prozent auf 2,38 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 899 912 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,817 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

2025 verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at