Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|NASDAQ Composite im Fokus
|
20.08.2025 16:05:01
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels in Rot
Um 16:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,23 Prozent tiefer bei 21 053,56 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,212 Prozent auf 21 269,67 Punkte an der Kurstafel, nach 21 314,95 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 21 269,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20 996,43 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20 895,66 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 20.05.2025, bei 19 142,71 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 20.08.2024, bei 17 816,94 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,19 Prozent nach oben. Bei 21 803,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern verzeichnet.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 15,89 Prozent auf 2,48 USD), Amtech Systems (+ 2,78 Prozent auf 5,55 USD), Infosys (+ 2,41 Prozent auf 17,00 USD), Harvard Bioscience (+ 2,36 Prozent auf 0,50 USD) und Donegal Group B (+ 2,05 Prozent auf 14,90 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Intel (-6,64 Prozent auf 23,63 USD), American Superconductor (-4,44 Prozent auf 46,65 USD), Powell Industries (-4,36 Prozent auf 243,01 USD), Innodata (-3,35 Prozent auf 37,21 USD) und US Global Investors (-3,25 Prozent auf 2,38 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite
Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 899 912 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,817 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel
2025 verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Powell Industries Inc.mehr Nachrichten
|
16:05
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
19.08.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.08.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.08.25
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
13.08.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
13.08.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.08.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Powell Industries von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.08.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)