Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag

Um 20:02 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,23 Prozent auf 21 660,66 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 21 709,34 Punkte an der Kurstafel, nach 21 710,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 21 716,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21 567,46 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,937 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 20 677,80 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 15.05.2025, bei 19 112,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17 594,50 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 12,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 803,75 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ballard Power (+ 10,66 Prozent auf 2,03 USD), Harvard Bioscience (+ 8,60 Prozent auf 0,53 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,40 Prozent auf 6,53 USD), Dorel Industries (+ 6,71 Prozent auf 0,96 USD) und Intel (+ 6,06 Prozent auf 25,31 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Applied Materials (-13,93 Prozent auf 162,01 USD), KLA-Tencor (-8,40 Prozent auf 875,11 USD), Lam Research (-7,02 Prozent auf 99,84 USD), FormFactor (-4,76 Prozent auf 28,81 USD) und inTest (-4,32 Prozent auf 7,08 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44 826 327 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,802 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 5,50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index präsentiert die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

