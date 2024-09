Börse New York in Rot: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,25 Prozent auf 17 041,87 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,123 Prozent auf 17 063,24 Punkte an der Kurstafel, nach 17 084,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 035,07 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 295,58 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 3,09 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 05.08.2024, wies der NASDAQ Composite 16 200,08 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17 187,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 14 020,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 15,41 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit JetBlue Airways (+ 8,55 Prozent auf 5,46 USD), Cutera (+ 6,62 Prozent auf 0,70 USD), Landec (+ 6,16 Prozent auf 4,48 USD), MarketAxess (+ 5,38 Prozent auf 254,88 USD) und EXACT Sciences (+ 4,80 Prozent auf 59,87 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Sify (-11,86 Prozent auf 0,57 USD), Verint Systems (-11,05 Prozent auf 26,57 USD), Sangamo Therapeutics (-9,17 Prozent auf 0,73 USD), FreightCar America (-7,88 Prozent auf 7,25 USD) und Old Dominion Freight Line (-7,21 Prozent auf 181,53 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27 122 179 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,056 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Mit 19,46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie an.

