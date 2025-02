Börse New York: NASDAQ 100 schlussendlich in Rot

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Abend schwächer.

Schlussendlich fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,48 Prozent auf 22 068,06 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,193 Prozent schwächer bei 22 132,71 Punkten, nach 22 175,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 22 148,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 878,75 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 0,487 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 441,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20 667,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17 546,10 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5,21 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22 222,61 Punkten. Bei 20 538,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell JDcom (+ 5,10 Prozent auf 41,19 USD), PepsiCo (+ 2,26 Prozent auf 149,10 USD), Gilead Sciences (+ 2,21 Prozent auf 110,03 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 1,82 Prozent auf 480,33 USD) und MercadoLibre (+ 1,67 Prozent auf 2 110,47 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Axon Enterprise (-8,70 Prozent auf 541,81 USD), Palantir (-5,17 Prozent auf 106,27 USD), Old Dominion Freight Line (-3,83 Prozent auf 197,25 USD), Constellation Energy (-3,81 Prozent auf 309,42 USD) und Zscaler (-3,59 Prozent auf 206,97 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Palantir-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 53 413 332 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,524 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

