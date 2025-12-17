NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cogent Communications-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Cogent Communications-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 74,18 USD. Bei einem Cogent Communications-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 134,807 Cogent Communications-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.12.2025 auf 23,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 107,31 USD wert. Mit einer Performance von -68,93 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Cogent Communications war somit zuletzt am Markt 1,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at