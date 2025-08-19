Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|NASDAQ Composite-Performance im Blick
|
19.08.2025 22:35:38
Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich leichter
Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel schlussendlich 1,46 Prozent auf 21 314,95 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,103 Prozent schwächer bei 21 607,45 Punkten, nach 21 629,77 Punkten am Vortag.
Bei 21 610,24 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 21 277,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 20 895,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19 215,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 876,77 Punkte.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 10,55 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 21 803,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Intel (+ 6,97 Prozent auf 25,31 USD), Heartland Express (+ 6,44 Prozent auf 8,43 USD), Integra LifeSciences (+ 4,56 Prozent auf 14,69 USD), Mind CTI (+ 4,46 Prozent auf 1,17 USD) und Digi International (+ 4,39 Prozent auf 34,93 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil American Superconductor (-8,68 Prozent auf 48,82 USD), Amtech Systems (-8,16 Prozent auf 5,40 USD), Rambus (-7,91 Prozent auf 69,78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,43 Prozent auf 336,57 USD) und Compugen (-5,81 Prozent auf 1,46 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 46 952 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,771 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intel Corp.mehr Nachrichten
|
22:35
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
22:35
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
22:35
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
21:21
|US in talks for a 10% Intel stake, White House says (Financial Times)
|
20:05
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20:05
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
20:05
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19:27
|Uncle Sam taking a stake in Intel is sane in an absurd world (Financial Times)
Analysen zu Intel Corp.mehr Analysen
|07:11
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|07:11
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15.04.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|31.01.25
|Intel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:11
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|21.05.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|American Superconductor Corp
|45,39
|-1,26%
|Amtech Systems Inc.
|4,66
|8,37%
|Cogent Communications Holdings Inc
|37,75
|2,30%
|Compugen Ltd.
|1,46
|-5,81%
|Digi International
|29,80
|6,43%
|Heartland Express Inc.
|7,20
|6,67%
|Integra LifeSciences Holdings Corp.
|11,90
|-0,83%
|Intel Corp.
|21,62
|6,29%
|Microchip Technology Inc.
|55,67
|-0,57%
|Mind CTI Ltd.
|1,17
|4,46%
|NVIDIA Corp.
|150,86
|-3,39%
|Rambus Inc.
|64,42
|-0,22%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|288,20
|-7,18%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|20,80
|4,00%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21 314,95
|-1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX schließlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigte sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche moderate Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.