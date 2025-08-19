Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
NASDAQ Composite-Performance im Blick 19.08.2025 22:35:38

Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich leichter

Der NASDAQ Composite notierte am Dienstag im negativen Bereich.

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel schlussendlich 1,46 Prozent auf 21 314,95 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,103 Prozent schwächer bei 21 607,45 Punkten, nach 21 629,77 Punkten am Vortag.

Bei 21 610,24 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 21 277,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 20 895,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19 215,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 876,77 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 10,55 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 21 803,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Intel (+ 6,97 Prozent auf 25,31 USD), Heartland Express (+ 6,44 Prozent auf 8,43 USD), Integra LifeSciences (+ 4,56 Prozent auf 14,69 USD), Mind CTI (+ 4,46 Prozent auf 1,17 USD) und Digi International (+ 4,39 Prozent auf 34,93 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil American Superconductor (-8,68 Prozent auf 48,82 USD), Amtech Systems (-8,16 Prozent auf 5,40 USD), Rambus (-7,91 Prozent auf 69,78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,43 Prozent auf 336,57 USD) und Compugen (-5,81 Prozent auf 1,46 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 46 952 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,771 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

07:11 Intel Neutral UBS AG
12.08.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
25.07.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.07.25 Intel Neutral UBS AG
03.07.25 Intel Neutral UBS AG
