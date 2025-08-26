Börse New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,44 Prozent fester bei 21 544,27 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,026 Prozent leichter bei 21 443,63 Punkten, nach 21 449,29 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21 550,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 21 389,10 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 21 108,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 18 737,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 725,77 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 11,74 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21 803,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Elron Electronic Industries (+ 17,73 Prozent auf 2,13 USD), Taylor Devices (+ 12,16 Prozent auf 51,39 USD), OraSure Technologies (+ 10,83 Prozent auf 3,48 USD), Geospace Technologies (+ 9,43 Prozent auf 20,19 USD) und Nissan Motor (+ 9,00 Prozent auf 2,30 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Donegal Group B (-4,56 Prozent auf 14,22 USD), Bassett Furniture Industries (-4,27 Prozent auf 17,04 USD), eBay (-3,97 Prozent auf 94,64 USD), Erie Indemnity (-3,64 Prozent auf 350,10 USD) und Monro Muffler Brake (-3,61 Prozent auf 16,80 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 50 868 442 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,736 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

